Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Negocieri pentru pace? Rușii trimit un avion cu personal diplomatic spre SUA, deși America a interzis intrarea aeronavelor rusești in spațiul lor aerian Negocieri pentru pace? Rușii trimit un avion cu personal diplomatic spre SUA, deși America a interzis intrarea aeronavelor rusești in spațiul…

- Rusii vad la TV o versiune complet diferita a razboiului din Ucraina, iar realitatea alternativa prezentata de presa de stat din Rusia nu a fost poate niciodata mai evidenta decat marti, 1 martie, cand in toata lumea se prezentau imagini cu atacul rusesc asupra unui turn de televiziune din Kiev, in…

- Incertitudinea provocata de acțiunile militare rusești din Ucraina se extinde in salile de consiliu ale companiilor și in birourile guvernamentale. Sancțiunile impuse de țarile occidentale Rusiei și entitaților rusești au potențialul de a afecta marile corporații cu operațiuni in Ucraina și Rusia…

- Rusia sustine ca nu ataca orase ucrainene, ci doar obiective militare, desi, conform unor oficiali ucraineni si a martorilor, au fost semnalate explozii in mai multe orase din Ucraina, inclusiv in Kiev. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Mai mult decat atat, cancelarul german Olaf Scholz a ajuns la Moscova pentru a discuta cu presedintele rus Vladimir Putin despre criza ucraineana. Actiunile rusesti si rubla, care au fost afectate de izbucnirea unui potential conflict, au crescut exponential dupa ce ministerul rus al Apararii a declarat…

- Zilele acestea pe buzele tuturor se afla acel cuvant de care fuge toata lumea – razboi. Așteptata confruntare dintre Rusia și Ucraina e peste tot discutata, iar motive de ingrijorare sunt fara doar și poate. Ca și exemplu, raza de acțiune a rachetelor Kh-47M2 Kinzhal ce tocmai au fost deplasate ieri…

- SUA au declarat joi ca au dovezi ca Moscova intentioneaza sa filmeze un fals atac ucrainean asupra Rusiei pe care il va folosi ca pretext pentru a invada Ucraina, a declarat joi purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, relateaza AFP. ''Credem ca Rusia ar putea produce o inregistrare…

- Criza din Kazahstan ramane in atenția presei internaționale, France 24 observand o revenire la calm. Trupele trimise de Moscova dupa revoltele sangeroase se vor retrage incepand din aceasta saptamana, dupa cum a anuntat presedintele Kassim-Jomart Tokaev. Protestele, care au facut zeci de morti si sute…