Se înțeapă și Iohannis Se ințeapa și Iohannis. Dar și Raed Arafat. Președintele și șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta se vor imuniza impotriva noului coronavirus. Luni, incepand cu ora 12.00, personalului din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgența i se va administra vaccinul impotriva COVID-19. Vaccinat va fi și șeful structurii, secretarul de stat dr. Raed Arafat. Acesta și angajații DSU se vor vaccina la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgența „Prof. dr. Dimitrie Gerota” București. De asemenea, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va vaccina și el impotriva coronavirusului,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

