- Un al doilea roman de la bordul vasului de croaziera „Diamond Princess” a fost depistat cu noul coronavirus, fiind transportat la un spital din Tokyo, a informat, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, starea de sanatate a persoanei respective este buna. Cetateanul roman face parte…

- Maratonul de la Tokyo reprezinta un criteriu de calificare la Jocurile Olimpice 2020 si sportivii japonezi vor profita de acest concurs pentru a-si asigura calificarea la evenimentul care are loc la vara. Pana duminica trecuta, Japonia a confirmat 414 cazuri de coronavirus, inclusiv cele 355 de persoane…

- Primul roman care a fost depistat cu coronavirus lucreaza de zece ani pe nava Diamond Princess, care se afla in carantina in apele teritoriale japoneze.Originar din localitatea Bascov, județul Argeș, barbatul in varsta de 41 de ani era angajat pe vasul de croaziera la bucatarie și nu mai venise in Romania…

- Ziarul Unirea ULTIMA ORA. Un roman a fost depistat pozitiv cu CORONAVIRUS: Precizari din partea autoritaților ULTIMA ORA. Un roman a fost depistat pozitiv cu CORONAVIRUS: Precizari din partea autoritaților Un cetațean roman aflat pe nava de croaziera Diamond Princess a fost despistat cu noul coronavirus.…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat miercuri, referindu-se la asistentul medical suspect de infectie cu coronavirus, ca va exista un rezultat de la Institutul Matei Bals in cursul zilei de miercuri,...

- Persoanele decedate din cauza infectarii cu coronavirus nu vor putea fi inmormantate acolo unde doresc familiile lor si nici nu vor avea parte de un priveghi, dupa ce guvernul chinez a prezentat un protocol strict cu privire la modul in care sunt gestionate cadavrele, ca parte a eforturilor de a controla…

- Stewardesa care a pus pe jar autoritațile de la Cluj dupa ce a marturisit ca a intrat in contact cu doua colege care se afla in carantina dupa ce ar fi contractat virusul din China nu are coronavirus.

- In cazul in care Romania va inregistra cazuri suspecte, acestea vor fi dirijate inițial catre Institutul „Matei Balș”, unde vor fi izolate intr-o secție speciala.„La Institutul „Matei Balș” pot fi tratați pacienții cu coronavirus, daca vom avea și in Romania cazuri. De asemenea, se dorește sa fie…