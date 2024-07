Stiri pe aceeasi tema

- Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR), singura autoritate competenta in organizarea și monitorizarea activitații experților contabili și contabililor autorizați, a emis un document de poziție cu privire la recentele modificari ale legislației fiscale privind e-TVA…

- Ni se face capul calendar cu tot felul de programe și idei menite sa ne apere de propaganda “unor state straine”, se interzic posturi TV, site-uri ca sa nu cumva sa aflam lucruri care ne-ar deranja increderea in aliații strategici, se fac tot felul de bazaconii de genul cum sa ne ferim de știrile false…

- La implinirea a 520 de ani de la trecerea in veșnicie a marelui domnitor Ștefan cel Mare și Sfant, in preajma zilei sale de pomenire, 2 iulie, dorim sa subliniem importanța și contribuția moștenirii istorice, culturale și spirituale, ce poarta pecetea marelui voievod nascut la Borzești, județul Bacau.…

- American Councils for International Education Romania a lansat invitația ca studenții, masteranzii și doctoranzii cetațeni romani, inclusiv din Bacau, cu varste intre 20 și 27 de ani, sa candideze pentru a participa la programul Elie Wiesel Study Tour, care se va derula in perioada 25 august-4 septembrie…

- Pasarela Letea din Bacau este un simbol al evoluției infrastructurii urbane, reflectand incercarile și eșecurile autoritaților locale de a crea soluții eficiente pentru mobilitatea pietonilor. Fotografia ilustreaza stadiul inițial al pasarelei, care a inclus scari laterale pentru a permite pietonilor…

- In vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii survenite astazi – 28 iunie 2024, pe conducta de alimentare cu apa, de pe strada Daciei din municipiul Onești, echipele RAJA sunt nevoite sa reduca presiunea apei potabile din instalație. Astfel, in intervalul orar 09.30 – 13.00, se furnizeaza…

- La data de 26 iunie a.c., in jurul orei 16.00, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Onesti au depistat in scara unui imobil din localitate, o femeie de 45 de ani, din județul Galați, in timp ce incerca sa ofere spre vanzare peste si carcase de pui persoanelor in varsta. Femeia avea asupra sa…

- In cursul serii trecute, 25 iunie a.c., pompierii militari au fost solicitați sa intervina in comuna Lipova, sat Lipova, in urma unui apel primit pe SNUAU 112 care anunța producerea unui incendiu la un adapost de animale. La locul indicat s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma,…