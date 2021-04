Stiri pe aceeasi tema

- Pensii 2021. Nu de puține ori parinții sau bunii noiștri au primit prin poșta talonul mov de pensii. Sau de multe ori nu l-au primit, uitat fiind pe undeva prin geanta vreunui poștaș intarziat. Ministrul raluca Turcan anunța ca acest lucru nu se va mai repeta. Chiar daca, mai spune ministrul, parinții…

- Federația Italiana de Fotbal i-a redus pedeapsa lui Roberto D'Aversa (45 de ani), iar antrenorul lui Dennis Man (22 de ani) și Valentin Mihaila (21 de ani) va sta pe banca la partida dintre Parma și Genoa, in runda #28 din Serie A. Roberto D'Aversa a fost eliminat la partida dintre Fiorentina și Parma,…

- Mulți romani au fost deja vaccinați cu prima doza de vaccin anti-COVID-19 din lotul retras de la AstraZeneca. Ce ar trebui aceștia sa faca? Autoritațile au raspuns la aceasta intrebare și la multe altele intr-o sesiune de intrebari și raspunsuri desfașurata online, in secțiunea de comentarii, pe pagina…

- Nu este ușor sa aduci pe lume un copil, dar cand destinul lucreaza pentru dorințele tale, iata ca minunile se intampla. Mariana Ionescu Capitanescu a trait acest sentiment pe pielea sa, dupa ce a primit un semn divin la scurt timp de la prima naștere.

- Clubul Sportiv al Armatei Steaua a notificat, luni, gruparea din Liga I, FCSB, sa suspende doua domenii web care au in denumire marca "Steaua". Intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul sau oficial, CSA cere de urgenta inchiderea sau blocarea site-urilor www.steauafc.com si www.fcsteaua.ro,…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat miercuri ca pana acum nu a primit nicio cerere de autorizare pentru vaccinul rusesc Sputnik V impotriva COVID-19, dezvoltat de Institutul rus Gamaleia, relateaza Reuters. Totusi, precizeaza EMA, dezvoltatorii vaccinului rusesc si-au exprimat interesul…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului, Valeriu Gheorghița, a declarat marți ca studiile arata ca o persoana care se infecteaza cu Covid-19 dupa ce a primit prima doza de vaccin trebuie sa aștepte sa se vindece și la circa o luna poate face rapelul sau poate relua schema de vaccinare…

- Alex Bodi a primit o noua veste extrem de importanta. Soarta afaceristului se judeca in continuare, dupa ce a primit acuzații extrem de grele din partea autoritaților. Ce se intampla in procesul fostului soț al Biancai Dragușanu? Noua decizie a judecatorilor in procesul lui Alex Bodi Soarta lui Alex…