- 'Din datele noastre, pentru ca avem oameni care se plimba prin piete, nu stiu daca stiti, i-ati intalnit, se duc prin piete si mai se uita la preturi, deocamdata preturile la produsele alimentare sunt chiar pe bune. Dumneavoastra va referiti la noua preocupare cu pesta porcina (africana - n.r.) Sa…

- Asociația PRO Consumatori solicita demisia presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Geronimo Raducu Branescu In Romania avem o epidemie falsa de pesta porcina africana, al carei scop este distrugerea capitalului autohton și aducerea la sapa de lemn a țaranului…

- Legea muntelui intra in vigoare, dupa ce președintele Klaus Iohannis a promulgat proiectul de lege. Statul aloca de la bugetul de stat un miliard de euro pe o perioada de 10 ani, pentru dezvoltarea zonei montane din Romania și acorda compensatii banesti, proprietarilor de terenuri din zona montana,…

- Consumul de carne de oaie a crescut cu 104% dupa campania ”Alege oaia”, a anuntat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, sambata, la Slatina, informeaza AGERPRES . Ministrul Agriculturii a subliniat ca “Alege oaia!” se deruleaza foarte bine si, dupa ce a vizitat standurile de la Slatina…

- La varsta de 15 ani reușește sa iși imparta timpul intre școala și muzica. Buzoianul Andrei Sava are performanțe in ambele domenii: canta la chitara in trupa Biancai Mihai, fata care a cucerit Romania cu prestația de la „Romanii au talent”, și a terminat gimnaziul cu 10 pe linie la cel mai titrat liceu…

- Asociația Crescatorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania (ACEBOP) solicita public autoritaților responsabile sa gaseasca soluții pentru monitorizarea urgenta a situației și evitarea prin orice mijloace a raspandirii pestei porcine africane. Poziția consiliului director ACEBOP…

- Romania a inregistrat, anul trecut, un deficit de 853,9 milioane euro in comertul cu produse agroalimentare, in crestere cu 53% fata de anul 2016, cand a raportat 557,4 milioane de euro, potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).