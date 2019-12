Se întâmplă în România! Scandal cu focuri de armă, din pricina unui porc A fost scandal monstruos in Dambovița, la Picior de Munte, dupa ce mai mulți barbați au vrut sa iși faca singuri dreptate. Aceștia au cumparat un porc viu, pe care l-au sacrificat in curtea celui de unde l-au cumparat. Cateva ore mai tarziu s-au intors pretinzand ca au fost inșelați, pentru ca porcul era bolnav. Unul dintre cei implicați, in scandalul ce a urmat, a tras in foc de pistol in aer, cu un pistol de tip airsoft. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Neșu, fostul fotbalist FCSB și FC Utrecht, este un adevarat luptator și exemplu. In urma problemelor de sanatate, fotbalistul a deschis o fundație la Oradea, prin care ajuta copiii cu dizabilitați și planuiește sa construiasca cel mai mare complex pentru recuperare din Romania.

- Politistii de frontiera de la Oravita, judetul Caras-Severin, au prins la frontiera cu Serbia cinci cetateni din Irak, patru adulti si un copil de doar un an, care au intrat ilegal in Romania, ajungand pana in localitatea Mercina din judetul Caras-Severin.

- Vanzarile online de mobila s-au majorat, in aceasta toamna, in Romania, cu 30% fata de datele inregistrate in 2018, valoarea medie a unei achizitii fiind de 105 euro, arata rezultatele unei analize...

- Romania este aruncata, astazi, de președintele Klaus Iohannis intr-un haos fara precedent. Romania este lasata fara program de guvernare și fara rectificare bugetara in prag de iarna, ceea ce va avea efecte dezastruoase pentru economie. Astazi, președintele țarii destabilizeaza Romania in plan intern…

- Urmeaza doua zile de vreme extrem de rece! Vor fi ninsori la munte și precipitații mixte in zonele subcarpatice. Informarea a intrat in vigoare duminica la ora 12:00 și expira marți dimineața la ora 10:00.Specialiștii spun ca vremea va fi deosebit de rece in aceasta perioada și se vor semnala…

- Probabil putina lume pricepe tsunamiul declansat de convorbirea telefonica dintre Trump si presedintele ucrainean Zelenski, prima dintr-o serie de dezvaluiri care urmeaza. Sunt multe lucruri de invatat din aceasta istorie ucraineana care arunca lumina si asupra evenimentelor din Romania din ultimii…

- Autoritatile au transmis ca olandezul suspectat de uciderea unei fetite in judetul Dambovita ar fi intrat intentionat cu masina intr-un camion pe o sosea din zona Escharen, Olanda, informeaza publicatia De Telegraaf. Politia a presupus initial ca ar fi fost vorba de un accident, insa in cursul anchetei…

- In momentul in care exista un cerc de suspecți și aceștia sunt audiați, nu pot parasi țara, din moment ce sunt vizați intr-o ancheta deschisa, susține avocata Maria Vasii. ,,Este tulburator ceea ce se intampla. Cred ca intregul nostru sistemul judiciar ar trebui sa fie cutremurat de asemenea…