Se întâmplă în România: Liderul național al orașelor cu cele mai mari prețuri ale locuințelor Cum mai sta Romania la capitolul locuințe de vanzare? Scump! Spre exemplu, municipiul Cluj-Napoca ramane și la inceputul lui 2022 lider național al orașelor cu cele mai mari prețuri ale locuințelor. Mai mult, in ultimele trei luni, prețul apartamentelor in Cluj-Napoca a crescut deja cu 5 procente in ultimele trei luni, și a depașit valoarea de 2.000 de euro/metru patrat. Intr-o analiza analiza efectuata de portalul imobiliare.ro, Clujul conduce detașat la nivel național, cu 2.060 de euro/metru patrat util, la mare distanța de București, unde prețul mediu al locuințelor este de 1.640 euro. Urmeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

