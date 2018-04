Stiri pe aceeasi tema

- Infrangerea suferita in week-end, 1-3 cu Romania, nu le-a afectat prea tare pe jucatoarele echipei de Fed Cup a Elvetiei. Timea Bacsinszky, Patty Schnyder si Viktorija Golubic, alaturi de legenda Martina Hingis, au vrut sa vada cum e viata de noapte din Romania. Cu toate ca Simona…

- Antrenorul Gheorghe Multescu a obtinut prima victorie de la revenirea la conducerea Astrei. Giurgiuvenii au castigat cu 1-0 in fata celor de la CS U Craiova intr-un meci in care tehnicianul a folosit un alt sistem de joc fata de cel obisnuit. "A fost un meci in care ne-am impus pentru ca…