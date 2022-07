Se întâmplă în România: Inginerii, de negăsit! Companiile din Timișoara planuiesc sa angajeze cel puțin 1.000 de ingineri in urmatoarele 6 luni, potrivit rectorului Universitații Politehnice Timișoara, Florin Dragan. Exista insa o problema, menționata de rector pentru RFI: Companiile respective „nu ii gasesc (n.r. – pe ingineri) in piața. Unele firme recruteaza chiar și de la 300 de km distanța”. Piața muncii din vestul țarii are nevoie de ingineri. Companiile au pornit o campanie ampla de recrutare pentru a duce la capat proiectele asumate sau pentru a dezvolta produse noi. Rectorul Universitații Politehnica Timișoara, Florin Dragan, a anunțat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

