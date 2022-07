Se întâmplă în România, din toamnă: Facultățile care dispar și specializările de care abia vom mai auzi Din toamna, mai multe universitati mari din tara elimina din specializarile de licenta. Matematica, fizica, marketingul, robotica si securitatea sistemelor informatice militare nu vor mai fi o optiune pentru studentii din unele orase. Matematica la Universitatea “Ovidius” din Constanța, ‘Teologia ortodoxa didactica” la Universitatea Al.I. Cuza din Iași, Fizica la Universitatea din Oradea, Marketingul la Universitatea din Pitești se numara printre specializarile care intra in lichidare la instituțiile de invațamant superior incepand de anul viitor, potrivit unor schimbari puse in consultare pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

