Se intampla in Romania: Cel mai lung lant de cititori din lume. Toti au citit din romanul unui cunoscut scriitor roman. Cati cititori au participat

Stiri pe aceeasi tema

- Brasovenii au reusit sa doboare recordul la capitolul 'cel mai lung lant de cititori din lume'. Mii de oameni au format un sir indian si au citit din romanul 'Descult', al lui Zaharia Stancu. N-a fost usor pentru organizatori sa adune atat de multi amatori.

- Peste o mie de persoane s-au adunat, duminica la pranz, in municipiul Brasov, sa formeze un lant uman pentru stabilirea unui record inedit. In total, 3.072 de oameni trebuie sa participe si sa citeasca o fraza din cartea "Descult”, a lui Zaharia Stancu, pentru a intra in Cartea Recordurilor.

- Municipiul Brasovul isi propune sa intre in Cartea Recordurilor, duminica, prin organizarea in centrul orasului a celui mai mare lant de oameni care citesc, eveniment prin care se doreste a fi s

- Brasovenii isi propun sa aseze orasul la loc de cinste in Cartea Recordurilor duminic prin organizarea celui mai mare lant de oameni care citesc, in acest caz romanul Descult, eveniment prin care se doreste a fi sarbatorite Ziua Internationala a Cartii, dar si Centenarul Marii Unirii. Asociatia C’Art…

- Municipiul Brasovul isi propune sa intre in Cartea Recordurilor, duminica, prin organizarea in centrul orasului a celui mai mare lant de oameni care citesc, eveniment prin care se doreste a fi sarbatorite Ziua Internationala a Cartii, dar si Centenarul Marii ...

- Cristian Irimus este un satmarean din zona Tasnad, care a decis sa lase in urma viata din Romania si sa isi gaseasca norocul, ca multi altii, in Vest, ajungand la Londra. Desi avea un loc de munca stabil si un venit linistitor, Cristi a dorit sa paraseasca Romania, despre care considera ca nu intelege…

- Volumul "Morometii", de Marin Preda, aparut in 1955, cu dedicatia autorului pentru Zaharia Stancu, a fost adjudecat online pentru suma de 600 de euro, joi seara, in "Licitatia patrimoniului scriitorului Zaharia Stancu" organizata de Artmark, potrivit NEWS.RO. Citeste si: ALERTA - Igor Dodon…

- In anul 2017, CE Oltenia a dobandit poziția binemeritata de campion energetic, transmite administratia companiei, intr-un comunicat de presa. „Recunoscand importanta carbunelui in susținerea siguranței sistemului energetic, Ministerul Energiei a parcurs pașii utili pentru asigurarea cadrului…