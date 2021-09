Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Arestului Politiei Capitalei a dispus verificari dupa ce o politista a intrat fara drept in sediul institutiei, unde lucra sotul ei, si s-a certat cu o alta politista, pe care a jignit-o si amenintat-o. "In dimineata zilei de 08.09.2021, directorul Serviciului Independent de Retinere si Arestare…

- Scandal monstru, joi seara, 2 septembrie, in sediul unei unitați de poliție din București, dupa ce un polițist și-a dus soția, tot polițista, la el la serviciu, fara ca femeia sa aiba permisiunea de a intra in sediul in care lucra acesta. Acolo, o alta polițista le-a atras atenția ca soția agentului…

- Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “furt”. In fapt, la data de 08 septembrie 2021, in jurul orei 17.00, polițiștii au fost sesizați de catre reprezentantul unei societați comerciale situate in municipiul…

- Politistii doljeni au incarcerat un craiovean de 37 de ani, condamnat in Portugalia la patru ani si sase luni de inchisoare pentru infractiuni informatice. Ieri, judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus arestarea provizorie a barbatului pentru 15 zile. In decembrie, anul trecut, acelasi craiovean…

- O femeie, de 39 de ani, din comuna gorjeana Stejari, a fost reținuta de polițiști, dupace ar fi incendiat un autovehicul. Este vorba de o mașina dezmembrata, aflata in curtea casei unui vecin. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca o femeie de 39 de ani, din comuna Stejari, ar fi…

- Soferul de 19 ani, care a accidentat mortal un pieton in timp ce conducea sub influenta alcoolului, a fost retinut pentru 24 de ore, potrivit IPJ Braila. “Urmare accidentului produs in localitatea Batogu, din judetul Braila, care s-a soldat cu decesul unui tanar in varsta de 27 de ani, revenim cu urmatoarele…

- Patru persoane plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, anunta IPJ Constanta. In urma probatoriului administrat in cauza, cei patru au fost retinuti pentru 24 de ore si introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva, ulterior fiind prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta,…

- Trei persoane au fost reținute aseara, dupa ce au facut scandal pe terasa unui local din Motru. Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului au fost identificați doi barbați de 37 și 44 de ani, ambii din municipiul Motru, aflați in vadita stare de ebrietate și prezentand leziuni la nivelul…