Se intampla in Romania: Autobuze incendiate intentionat in autogara. Unde a avut loc dezastrul. Nu se intampla prima data Cel putin trei autobuze au fost incendiate intr o autogara din municipiul Tatgoviste, potrivit jurnalului de stiri de la ora 06.00, de la Antena 3.Pompierii, prin vocea purtatorului de cuvant al ISU Dambovita, a spus in direct la postul tv mentionat, ca focul a fost pus intentionat, fara sa comenteze supozitia prezentatorilor stirii ca focul ar fi fost pus la comanda.Acelasi post tv mai spune ca si aprilie 2019 in aceeasi autogara au mai luat foc doua autobuze.Sursa foto: captura video Facebook ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

