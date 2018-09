Se întâmplă în Ploieşti Automobile de epocă „înviate” O firma din Ploiesti reuseste sa uimeasca prin munca speciala: restaurarea masinilor de epoca, adevarate „opere de arta” readuse la viata dupa zeci de ani de „uitare”. Uneori, se pleaca de la o „carcasa metalica”, un morman de table si cutii cu ramasite gasite prin curti parasite, exemple de genul „au fost 125 de masini in lume, acum 50 de ani” fiind destul de des intalnite. Nu vorbim despre un service auto propriu-zis, ci despre un fel de … atelier de arta, pentru ca, de multe ori, se lucreaza si cate un an la restaurarea unei masini! Clienti? Din Franta, Elvetia, colectionari de masini scumpe,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

