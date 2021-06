Se întâmplă în iunie: Ninsoare în România (VIDEO) In Masivul Bucegi s-a depus un nou strat consistent de zapada, in plina luna iunie, dupa cum o dovedesc și imaginile de la Refugiul Salvamont Bușteni, aflat la Cota 2000 din Bucegi. Meteorologii anuntasera zilele trecute ca, in noaptea de duminica spre luni si pe parcursul zilei de luni, vremea se raceste si vor fi precipitatii mixte pe creste. Si la Balea-Lac temperaturile scazute au dus la mentinerea stratului de zapada, iar drumarii intervin pentru deszapezirea Transfagarasanului. In functie de conditiile meteo, Transfagarasanul ar putea fi deschis la 1 iulie. In momentul de fața, stratul de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

