Eutanasia pentru copiii mici, care sufera de dureri insuportabile si incurabile, va fi posibila in Tarile de Jos, a anuntat vineri guvernul, aceasta fiind o masura pe care pediatrii olandezi o cereau de ani de zile, relateaza AFP. Executivul olandez a precizat ca, in decursul unui an, masura se va aplica unui „grup mic", de […]