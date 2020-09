Stiri pe aceeasi tema

- Canicula se intoarce! Temperaturile vor urca si pana la 37 de grade. Prognoza METEO pentru 27, 28, 29 și 30 august 2020. Vremea va fi predominant frumoasa si calduroasa pana la finalul lunii august. Joi, 27 august 2020 Vremea va fi in general frumoasa joi, 27 august 2020, si se va incalzi in special…

- ”Comisia Europeana a aprobat cererea de inscriere a vinului 'Adamclisi' din Romania in Registrul denumirilor de origine protejate (DOP). 'Adamclisi' este o denumire care se refera la vinuri albe, roze si rosii produse intr-o zona viticola foarte veche din regiunea Dobrogei”, a informat Comisia Europeana.…

- Meteorologii de la Agentia Nationala de Meteorologie au emis mai multe avertizari de vreme severa, canicula sau furtuna, pentru mai multe regiuni, inclusiv pentru Dobrogea.Primul cod galben de canicula este valabil astazi, 30 iulie. In cursul zilei de joi 30 iulie , in cea mai mare parte a Olteniei,…

- Cod galben in Dobrogea.In cursul zilelor de miercuri 29 iulie si joi 30 iulie , in cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei, Dobrogei si local in Moldova, va fi canicula, temperaturile maxime vor depasi frecvent 35 de grade, iar pe arii restranse miercuri si local joi, se vor situa peste 37...38 de…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit si luni, 20 iulie, avertizarile emise pentru judetul Neamt: COD PORTOCALIU, in partea de vest si GALBEN, in jumatate de est. Avertizarile sunt valabile in intervalul orar 12:00-21:00 (portocaliu) si 10:00-21:00 (galben). “PORTOCALIU – In vestul…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de vijelii, ploi torentiale, descarcari electrice si grindina, valabila incepand marti dupa-amiaza in sudul si estul Transilvaniei, in zona Carpatilor de Curbura, local in Muntenia, precum si in cea mai mare parte a Dobrogei. In celelalte regiuni,…

- AVERTIZARE METEO COD GALBEN Interval de valabilitate: 07 iulie, ora 12:00 – 07 iulie, ora 22:00Fenomene vizate: instabilitate atmosferica In intervalul menționat, in zonele montane, in Transilvania, Muntenia și Dobrogea instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata…

- Duminica, vremea va fi instabila in cea mai mare parte a țarii. Vor fi innorari temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și posibil grindina. In regiunile estice și vestul extrem al teritoriului,…