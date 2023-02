Se întâmplă în Arad: un bărbat s-a trezit cu zahăr în rezervorul mașinii Un șofer din Arad a avut parte de o surpriza neplacuta. Mașina i-a fost vandalizata, iar in rezervorul mașinii se afla zahar in loc de carburant. Incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, cand mașina unui barbat din Arad a fost vandalizata de catre un trecator. Din fericire pentru pagubit, camerele de supraveghere montate la un magazin din zona au surprins momentul. La momentul producerii incidentului, autotursimul era parcat pe strada Andrei Saguna din Arad. La un moment dat, o persoana care trecea pe strada a deschis capacul de la rezervor si a turnat ceva, apoi a taiat doua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit și alta a fost ranita dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de un tren, luni dupa-amiaza, in județul Arad. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- A incercat sa treaca prin postul vamal Cahul cu peste 15 kg de tutun pentru narghilea, tainuite in rezervorul unui automobil de model „Mercedes E 220 CDI”. Este vorba de un barbat de 44 de ani, planul caruia a fost dejucat de funcționarii vamali la ieșire din țara.

- Un barbat in varsta de 32 de ani a fost pus sub control judiciar dupa ce a furat mai multe cabluri din cupru și deșeuri din aluminiu din curtea unei societați comerciale, situata pe strada Fabricii de Zahar din municipiul Cluj-Napoca.

- Polițiștii din capitala sunt in alerta dupa ce un șofer a ranit grav o femeie insarcinata in opt luni și a fugit de la locul accidentului. Update 09:50. Tanara care a fost lovita in timp ce traversa strada a pierdut sarcina, deși mai avea doar aproximativ o luna pana ar fi trebuit sa nasca. Update 08:45.…

- Un barbat care a baut prea mult a adormit pe strada, iar apoi s-a suparat pe polițiștii locali care l-au trezit, adresandu-le injuraturi și gesturi obscene. „Polițiștii locali cu atribuții de ordine publica s-au deplasat pe strada Banu Maracine din municipiu in urma sesizarii transmise de catre un cetațean,…

- Ieri, 16 ianuarie, la ora 17.25, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați cu privire la faptul ca pe D.N.18 in localitatea Moisei a avut loc un accident de circulatie soldat cu o victima. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 38 de…

- O persoana a decedat si opt au fost ranite dupa ce un microbuz s-a rasturnat, vineri dupa-amiaza, pe autostrada A1, in zona localitatii Nadlac. Conform sursei citate, a fost activat Planul rosu de interventie iar la fata locului au fost trimise mai multe unitati SMURD, elicopterul medical si autospeciale…

- O adolescenta de 18 ani din Baia Mare a fost rapita de un barbat chiar din fața garii. Martor la intreaga scena, șoferul unui microbuz a sunat la 112 și a pornit pe urmele mașinii in care fusese bagata cu forța femeia. Tanara coborase dintr-un microbuz de transport persoane, cand a fost bagata cu…