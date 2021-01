Se întâmplă în Anul European al Căilor Ferate: Ministerul Culturii a închis Muzeul CFR! La inceputul anului 2021, declarat Anul European la Cailor Ferate, Ministerul Culturii, prin Direcția de Cultura a Municipiului București, a inchis Muzeul CFR din Capitala. Direcția de Cultura a venit in control și a dat o amenda, pe motiv ca Muzeul nu este acreditat de Ministerul Culturii, potrivit clubferoviar.ro. In aceste condiții, conducerea Muzeului CFR a decis sa-l inchida pentru public, pentru a nu se trezi cu o alta amenda. Muzeul CFR a fost inaugurat in 1939 de Regele Carol al II-lea, iar funcționarea lui a fost legiferata in mai multe randuri de-a lungul vremii. In cazul de fața, conta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La începutul anului 2021, declarat Anul European la Cailor Ferate, Ministerul Culturii, prin Direcția de Cultura a Municipiului București, a închis Muzeul CFR din Capitala. Direcția a venit în control și a dat o amenda, pe motiv ca Muzeul NU este acreditat de Ministerul Culturii, scrie…

- 19 trenuri InterRegio sunt anulate Arhiva foto: Razvan Stancu. 19 trenuri InterRegio sunt anulate astazi la CFR Calatori, ca urmare a cererii reduse de transport în a doua zi de Craciun. Sunt garnituri care asigura legatura capitalei cu principalele municipii Brașov, Craiova, Iași,…

- Peste 110 trenuri circula in aceasta perioada din Bucuresti spre/dinspre Baia Mare, Suceava, Iași, Brașov, Cluj Napoca, Oradea, Constanta, Galați, Sighetu Marmației, Craiova, Timișoara Nord cu peste 17.500 de ...

- Numar redus de firme nou infiintate, salariati mai putini, șomaj mai mare N. Dumitrescu ezentative pe harta Romaniei, efectele negative ale pandemiei sunt vizibile și in Prahova, la acest final de an de an 2020, mai ales din punct de vedere economic. Numarul firmelor nou inființate a scazut destul…

- Pana astazi, 10.047 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. Citește și: Ne așteapta o iarna de COȘMAR: agricultura romaneasca s-a PRABUȘIT și producția este la nivel de avarie In intervalul 21.11.2020 (10:00) – 22.11.2020 (10:00) au fost raportate 131 de decese…

- Pana astazi, 9.429 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. Citește și: Circulara in Guvern: demnitarii și funcționarii se baga in fața la vaccinarea impotriva Covid-19/ DOCUMENT In intervalul 17.11.2020 (10:00) – 18.11.2020 (10:00) au fost raportate 168 de…

- Pana astazi, 15 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 360.281 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 243.832 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 7.096 cazuri noi…

- CHIȘINAU, 1 nov - Sputnik. In aceasta noapte, cu cateva ore inainte de deschiderea secțiilor de votare in Republica Moldova pentru alegerile prezidențiale 2020, s-au produs doua cutremure in zona seismica Vrancea. LIVE TEXT: Alegeri prezidențiale in Moldova 2020 >>> Potrivit…