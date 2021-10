Se întâmplă iar: OMS numeşte un comitet pentru a investiga originile COVID Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat numirea unui grup stiintific dedicat studierii originilor noilor agenti patogeni (Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens, SAGO), in cadrul caruia epidemiologul cubanez Maria Guzman alaturi de alti 25 de experti vor trebui sa continue sa investigheze cum a aparut COVID-19, printre alte maladii. Potrivit EFE, alaturi de Guzman, de la Institutul de Medicina Tropicala Pedro Kouri, se vor afla virusologi, epidemiologi si alti specialisti din Brazilia, SUA, Marea Britanie, Rusia, Franta, Germania, China sau Japonia, printre alte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

