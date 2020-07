Stiri pe aceeasi tema

- Cei care și-au petrecut weekendul pe litoral se indreapta la aceasta ora spre case. A fost distracție la malul marii ca in alți ani. Oamenii au stat umar la umar pe plaja. Polițiștii au incercat sa-i faca sa ințeleaga ca nu procedeaza cum trebuie, ca trebuie sa respecte regulile, dar s-au lovit de teorii…

- Iulian Fota, specialist in securitate naționala, le spune politicienilor ca neincrederea in pandemie vine și din ce vad oamenii cand guvernanții cer masuri și impun sancțiuni, dar ei le bagatelizeaza, iar teorii ale conspirației iau locul adevarului documentat științific pentru ca statul lasa minciuna…

- Un studiu global a demonstrat ca o noua forma de coronavirus s-a raspandit din Europa in SUA. Virusul infecteaza oamenii, dar nu pare sa-i faca mai bolnavi decat varianta cunoscuta de COVID-19, a informat o echipa internaționala de cercetatori, conform CNN. "Aceasta forma noua de coronavirus este forma…

- Popririle pentru diferite datorii fiscale vor fi reluate de catre ANAF, incepand din 14 iunie 2020, odata ce starea de alerta va expira. Totodata, de la acea data, va deveni funcționat sistemul e-Popriri.

- Deși rata de vindecari depașește 50%, pericolul nu a trecut inca. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Horațiu Moldovan a explicat ca daca va crește din nou numarul cazurilor sau al deceselor, Romania ar putea intra din nou in starea de urgența. „Numarul de infectari este pe un platou ușor descendent,…

- PodcasturiCe dezvaluie faptele politicienilor care vorbesc de parcursul european al țarii Deși Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeana a fost ratificat in 2014, prevederi importate nu au fost implementate nici pana in prezent, chiar daca au fost transpuse in legislația naționala.…

- De vineri, 15 mai, oamenii vor putea din nou sa circule liberi, fara declaratia pe propria raspundere. Pentru a evita neplacerile, iesirea in libertate trebuie sa se faca cu raspundere, calculat si echilibrat, atrage atentia psihoterapeutul Catalin Ilie.

- Directorul Interpol, Jurgen Stock, avertizeaza asupra pericolului apariției de vaccinuri anti-Covid-19 contrafacute. Jurgen Stock a atentionat asupra unei cresteri drastice a comertului ilegal cu produse medicale contrafacute, odata ce va aparea la orizont un vaccin sau un tratament anticoronavirus.Ca…