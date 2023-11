Stiri pe aceeasi tema

- Sentința in dosarul in care primarul comunei Bistrița Bargaului, Vasile Laba, a fost cercetat de Comisiei de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Cluj, dupa ce Agenția Naționala de Integritate a comunicat, cu exact in urma cu un an, ca a gasit o diferența nejustificata in cuantum de 101.120…

- Yassine Bahassa (31 de ani), mijlocașul de la FCU Craiova dorit de Gigi Becali la FCSB, a transmis prin intermediul impresarului sau ca nu intenționeaza sa plece liber de contract de la formația din Banie. „Este foarte simplu, am semnat un an plus inca un an cu domnul Mititelu, astfel ca al doilea an,…

- Sambata, intr-un cadru festiv, la Complexul Sportiv „Unirea" din Suceava a avut loc festivitatea de premiere a celei de-a XIV-a ediții a Cupei Monitorul. A fost din nou o competitie maraton, intinsa pe durata a șapte luni, insumand un numar record de 800 de meciuri. Cei 202 participanți ...

- Hidroelectrica emite facturile romanilor pe luna septembrie 2023, astfel ca ajunge la zi cu situatia de plata, dupa ajustarile complexe de soft adaptate la modificarile legislative care au avut loc.

- Avertisment serios! Toți clienții CEC Bank sunt vizați! Gigantul CEC Bank, controlat de catre Statul Roman, iși atenționeaza toți clienții. CEC Bank trage un semnal de alarma și le transmite clienților sai ca... Citește AICI ce SEMNAL SERIOS trage CEC Bank pentru clienții sai...

- O dezvaluire facuta de un fost director general arunca in aer desființarea unui gigant romanesc! Moscova ar fi ordonat lichidarea acestuia. In spațiul public apar informații cu adevarat incendiare, despre cum a fost pus pe butuc un gigant al industriei romanești. Ordinul ar fi plecat de la ruși.…

- Sportul romanesc este din nou in doliu. Federatia Romana de Fotbal a anuntat decesul lui Dan Ionescu, fostul sef al Departamentului Copii si Juniori. Gheorghe Hagi a reacționat cu un mesaj emoționant pe rețelele sociale și a amintit ca este vorba despre un om care l-a ajutat foarte mult in cariera.…