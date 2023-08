Se întâmplă din nou! Un tânăr beat, drogat, fără permis, a furat o mașină și a făcut accident Un șofer de 22 de ani, drogat, fara permis, și care a furat o mașina, a facut un accident in comuna Dascalu, de langa Otopeni. Din fericire, nu au fost victime. Incidentul a avut loc in comuna Dascalu, langa Otopeni, acolo unde individul a intrat cu mașina in gardul unei locuințe. La fața locului, oamenii legii au gasit doar mașina, dar nu și pe șoferul care fugise. Tanarul a fost prins repede și, in urma verificarilor, forțele de ordine au stabilit ca acesta nu avea permis de conducere pentru nicio categorie și ca furase mașina de la un prieten. La aparatul alcooltest, polițiștii au avut din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

