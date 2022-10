Se întâmplă din nou: accident cu două TIR-uri la Nădlac Un accident rutier a avut loc in cursul nopții, la Nadlac. Doua persoane au ajuns la spital. In aceasta noapte, 10.10.2022, in jurul orei 02:30, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina in cazul producerii unui accident rutier, in localitatea Nadlac, pe DN 7G, in care au fost implicate doua autotrenuri. La fața locului […] The post Se intampla din nou: accident cu doua TIR-uri la Nadlac appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

