- Omul de afaceri Fredric Eshelman, care a donat 2,5 milioane de dolari pentru a contribui la contestarea rezultatelor alegerilor prezidentiale de catre o organizatie pro-Trumpa, solicita in instanta returnarea banilor, dupa rezultatele dezamagitoare, informeaza The Guardian.Fredric Eshelman, un om de…

- Statul american Georgia a certificat oficial vineri victoria lui Joe Biden in scrutinul prezidential, informeaza presa locala preluata de Reuters. Cele 16 voturi in Colegiul Electoral national din Statele Unite ii revin astfel candidatului democrat. Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald…

- Sustinatori ai presedintelui Donald Trump s-au adunat in cateva orase din Statele Unite pentru a protesta, sustinand ca alegerile prezidentiale din 3 noiembrie au fost furate, transmite dpa. Foto: (c) Goran Tomasevic/REUTERS Sute de persoane s-au adunat in…

- Reporterii Fox News care transmiteau de la fața locului au fost nevoiti sa paraseasca zona sub escorta politiei. Aceste masuri au fost luate din cauza prezenței ostile a aproximativ cincizeci de susținatori ai lui Donald Trump, dintre care unii erau inarmați conform presei locale. Portul de…

- Soarta alegerilor prezidențiale din Statele Unite depinde in acest moment de rezultatul din cinci state. Acestea au, in total, 60 de voturi in colegiul electoral, scrie hotnews . Trump conduce in patru dintre ele, dar Biden a recuperat mult din diferența, mai ales in condițiile numararii la sfarșit…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale americane de marti Joe Biden a obtinut victoria in statul cheie Michigan, extinzand astfel marja in fata rivalului sau, presedintele Donald Trump, conform proiectiilor posturilor CBS, CNN si NBC, informeaza EFE. Cu cei 16 delegati pe care…

- Presedintele american a postat un nou mesaj pe Twitter, dar a fost și acesta a fost ascuns de rețeaua sociala, pe motiv ca ar putea induce in eroare. „Aseara conduceam, aveam un avans solid in multe state cheie, in aproape toate cazurile in state controlate de democrați. Apoi, unul cate unul,…

- "Fiti increzatori, vom castiga", a spus Joe Biden in fata sustinatorilor sai reuniti pe sistem 'drive-in' in fieful sau din Wilmington, statul Delaware. "Consideram ca suntem pe drumul cel bun pentru a castiga alegerile", a afirmat Biden, sub claxoane entuziaste. Citeste si REZULTAT ALEGERI…