Se înroșește harta Europei din cauza coronavirusului - Un alt stat confirmă primul caz de infecție! Italia, principalul focar Lituania a raportat, vineri, primul caz de infectare cu noul coronavirus, la o femeie care s-a intors saptamana aceasta dintr-o vizita in Verona, Italia, scrie Mediafax. Guvernul lituanian a anuntat ca femeia a fost izolata in spitalul din orasul Siauliai, luni, la ntoarcerea in tara. De atunci este sub observatie si prezinta doar simptome usoare, fara temperatura crescuta in acest moment. Iarna revine in Romania - viscol in 19 județe! Avertismentul de ultima ora al meteorologilor Femeia, in varsta de 39 de ani, a participat la o conferinta cu colegii din Italia inainte… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

