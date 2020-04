Se înmulțesc furturile din supermarketurile băimărene Dupa ce au fost sesizati prin SNUAU 112 despre faptul ca patru persoane necunoscute au reusit sa plece dintr-un supermarket fara a achita bunurile pe care le-au luat de pe rafturi, patrula de ordine si siguranta publica din cadrul Politiei municipiului Baia Mare a luat de urgenta masuri pentru depistarea lor. La scurt timp, politistii au identificat, pe bulevardul Decebal din municipiu, cele patru persoane. Este vorba despre baimareni cu varste cuprinse intre 23 si 37 de ani, care aveau asupra lor produse alimentare in valoare de 300 de lei. Politistii au intocmit dosar penal si continua cercetarile… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

