Se înlocuiește COTA UNICĂ? Rareș Bogdan a dat toate detaliie: E pentru cel care muncește Rareș Bogdan discuta despre cota unica de. impozitare, dar și despre inlocuirea sa. Liberalul susține ca niciun social-democrat nu a mers “oficial” in coalitia de guvernare pentru a ridica problema inlocuirii acesteia cu alta metoda de impozitare. “Cota unica este pentru cel care munceste, nu-i dau in cap celui care lucreaza mai mult pentru a-l ajuta pe celalalt”, arata Bogdan, informeaza News.ro. “Orice comparatie face oricine, fiscalitatea la nivelul Romaniei atrage investitii si nu respinge, pentru omul de afaceri. Singura problema pe care inca o avem si va trebui rezolvata in timp, este impozitarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

