Creșterea globala a ocuparii forței de munca ar urma sa incetineasca la 1% in acest an, mai puțin de jumatate din nivelul din 2022, din cauza impactului razboiului din Ucraina asupra economiei, a inflației ridicate și a politicilor monetare mai stricte ale bancilor centrale, a indicat Organizația Internaționala a Muncii (OIM) in ultimul sau raport […]