- Peste 400 de persoane au fost arestate in urma protestelor din Franța. Cel puțin 421 de persoane au fost arestate in cadrul protestelor din Franța de joi noaptea pana vineri dimineața, a declarat ministrul francez de interne Gerald Darmanin. Dintre acestea, 242 au avut loc in regiunea pariziana, dupa…

- Mii de oameni s-au alaturat joi unui marș din Nanterre care este condus de mama lui Nahel, baiatul de 17 ani care a fost impușcat mortal de poliție marți, dupa ce refuzase sa opreasca la controlul in trafic.

- Autoritatile franceze spera ca tensiunile sa se calmeze joi odata cu un mars al tacerii convocat in semn de omagiu pentru tanarul Nahel, dupa doua nopti de violente declansate de moartea adolescentului de 17 ani, ucis de un politist in apropiere de Paris dupa ce incercase sa scape de un control rutier,…

- Stephan Pelger, un designer roman in varsta de 43 de ani, a incetat din viața. El a fost descoperit decedat in atelierul sau situat in Sectorul 2 din București.„Str.C-tin Chiritescu, secția 8 Politie, Barbat, 43 ani, gasit spanzurat de catre un vecin. S-a constatat decesul. Victima este persoana…

- Autoturism in valoare de 200.000 de lei declarat furat de autoritațile din Franța, oprit din drumul spre Moldova la Radauți-Prut Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Radauți Prut au descoperit la controlul de frontiera si reținut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Radauți Prut au descoperit la controlul de frontiera si reținut pentru continuarea cercetarilor un autoturism de marca Toyota CHR, fabricat in 2023, care figura in bazele de date ca fiind semnalat furat din Franța la 17 mai. La volanul automobilului…