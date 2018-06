Stiri pe aceeasi tema

- Scumpirea carburanților pare de neoprit. Prețurile sortimentelor Premium de benzina și motorina au depașit 6,5 lei, un record absolut pentru ultimul an. Transporatorii se gandesc deja sa majoreze tarifele, iar costurile le vor suporta clienții, prin produse mai scumpe.

- Vineri, Rompetrol a scumpit atat benzina, cat si motorina, cu 2 bani pe litru. Astfel, daca pe 3 mai, la statia Rompetrol de pe Soseaua Mihai Bravu un litru de benzina costa 5,56 lei, iar unul de motorina era 5,69 lei, vineri acestea puteau fi achizitionate de soferi cu 5,76, respectiv, 5,88 lei pe…

- Pretul combustibililor s-a majorat cu aproximativ 20 de bani pe litru in ultimele doua saptamani, conform analizei Profit.ro, ca urmare in principal a evolutiei internationale a pretului petrolului Brent, care se situeaza in prezent la un nivel de peste 80 dolari/baril. Iar scumpirile vor continua,…

- Pretul combustibililor s-a majorat cu aproximativ 20 de bani pe litru in ultimele doua saptamani, conform analizei Profit.ro, ca urmare in principal a evolutiei internationale a pretului petrolului Brent, care se situeaza in prezent la un nivel de peste 80 dolari/baril. Iar scumpirile vor continua,…

- Asta deoarece pretul petrolului continua sa creasca pe pietele internationale. A depasit astazi pragul de 80 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2014 incoace, iar asta se va vedea la pompa. Carburantii s-au tot scumpit in ultima perioada. Spre exemplu, comparativ cu toamna anului…

- Cumparam produse mai scumpe cu pana la 20% din cauza drumurilor proaste. O spun transportatorii, care reclama ca fac livrari cu intarziere pentru ca sunt puține autostrazi, iar marile orase nu au centuri ocolitoare.

- Iar scumpirile ar putea continua, in special ca urmare a evoluției prețului internațional al țițeiului. Un eventual embargo impus Iranului de catre SUA ar reduce cu 500.000 de barili de petrol pe zi oferta globala. In plus, Arabia Saudita are toate motivele sa ținteasca un preț al petrolului mai ridicat,…

- Situația exploziva din Siria și tensiunile tot mai mari din Orientul Mijlociu arunca in aer prețul petrolului. Cotația barilului de țiței Brent se apropie de 72 de dolari, cel mai ridicat nivel din 2014. Așa ca benzina și motorina se vor scumpi din nou, avertizeaza expertii.