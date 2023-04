Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional proiectul de lege privind registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere inmatriculate sau inregistrate in Romania. Initiativa prevede infiintarea registrului electronic al istoricului vehiculelor rutiere inmatriculate sau inregistrate in tara noastra,…

- Vanzarea unei mașini va fi condiționata de un document obținut de la RAR. „RAR Auto-Pass” este valabil pentru 60 de zile și trebuie obținut de vanzator, potrivit unei legi adoptate marți la Camera Deputaților. „RAR Auto-Pass” reprezinta documentul care va fi necesar la momentul intocmirii actelor de…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege privind infiintarea registrului electronic al istoricului vehiculelor rutiere inmatriculate sau inregistrate in Romania, conform Agerpres.roRegia Autonoma Registrul Auto Roman RAR infiinteaza si gestioneaza registrul electronic al istoricului…

- Un nou proiect de lege va aduce noi obligații celor care iși vand mașinile proprietate personala. Conform expunerii de motive a noii propuneri legislative, se vor stabili anumite prevederi referitoare Ia certificarea istoricului vehiculelor rutiere utilizate in vederea inmatricularii acestora in Romania. …

- Din varii motive, inclusiv lipsa infrastructurii, Romania ocupa un loc fruntaș atunci cand vine vorba despre rata mortalitații in accidente rutiere. Așadar, o poziție care nu face deloc cinste țarii noastre. O analiza UNSAR arata acum ca, in Romania, frecvența accidentelor rutiere este, in medie, de…

- Cel puțin șase din 100 de mașini inmatriculate in Romania sunt implicate anual in accidente rutiere. Care este dauna medie Cel puțin șase din 100 de mașini inmatriculate in Romania sunt implicate anual in accidente rutiere. Frecventa accidentelor rutiere despagubite in baza politelor RCA este cea mai…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege potrivit caruia pensionarii militari pot primi taloanele de pensie si in format electronic, la cerere, potrivit Agerpres. „Casele de pensii sectoriale transmit lunar la domiciliul sau, dupa caz, la solicitarea pensionarilor, la resedinta…

- Piața auto din Romania s-a bucurat de un start bun in 2023. In prima luna din an au fost inmatriculate 12.266 de mașini noi, ceea ce inseamna o creștere de 31.37% fața de ianuarie 2022, potrivit Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor. Evident, cea mai bine vanduta marca…