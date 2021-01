Se înființează o nouă comisie pentru PENSII. Ce rol va avea Ministrul Justiției, Stelian Ion (USR), a declarat miercuri, la Antena 3, ca pensiile magistraților vor face obiectul unei analize in cadrul unei Comisii speciale in Parlament. „Sunt niste decizii. Bune, rele, sunt decizii CCR de care trebuie sa tinem cont. Daca vii cu ideea ca desfiintezi total pensiile militarilor, magistratilor, risti foarte mult sa pice la CCR, ceea ce s-a si intamplat. De aceea, as vrea sa nu venim cu astfel de variante, ci sa fie variante discutate in prealabil cu cei la care se refera aceste pensii si in urma acestor discutii care se vor purta in Parlament sa se ajunga… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

