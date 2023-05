Se înfiinţează o nouă agenţie: Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In principal, proiectul vizeaza separarea functiei de reglementare de cea de coordonare a proprietatii statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in calitatea lor de actionari, elaborarea unei politici de proprietate prin care sa se defineasca ratiunea detinerii de catre stat sau de catre unitatile administrativ-teritoriale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

