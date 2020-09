Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne Marcel Vela a anunțat ca a semnat marți ordinul pentru inființarea Direcției pentru Siguranța Școlara in cadrul Poliției Romane. Aceasta va avea ca obiectiv combaterea infracționalitații și violenței in școli și in vecinatatea acestora, informeaza Mediafax.

