- La propunerea primarului Dominic Fritz se va infiinta Asociația pentru Promovarea Timișoarei, care se doreste un lider local strategic pentru dezvoltarea, gestionarea si promovarea unitara a orasului. Membrii fondatori, pe langa municipalitate, sunt Ho-Re-Tim, Aeroportul Internațional „Traian Vuia”…

- CARAS-SEVERIN – Iar acest lucru va fi posibil gratie si unei donatii de 200 de mii de euro facuta de un om de bine din Valea Almajului, plecat in SUA, dar care mereu face gesturi frumoase pentru locurile natale! Presedintele Consiliului Judetean, Romeo Dunca, a dezvaluit faptul ca zilele trecute a avut…

- Sambata, 26 iunie, are loc, la Constanta, evenimentul de lansare al Asociatiei Stop Waste. Presedintele asociatiei, Teodor Nita spune ca "Stop WASTE, este garantat de un principiu simplu: we need a clean life Atat Daca respectam acest principiu, consideram ca deja am facut pasi spre normalitate" Acesta…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Miercuri, 16 iunie a.c., a avut loc lansarea Strategiei de Dezvoltarea Durabila a Județului Constanța 2021 – 2027, de catre Asociația de Dezvoltare Durabila (A.D.D.) a Județului Constanța, in parteneriat cu Consiliul Județean Constanța și Primaria Municipiului Constanța.…

- Politic Consiliul Local al orașului Zimnicea cotizeaza 40.000 lei pentru ADI Managementul Deșeurilor Teleorman iunie 15, 2021 10:15 Consiliul Local al orașului Zimnicea a aprobat, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotarare privind “aprobarea contribuției sub forma de cotizație a orașului Zimnicea,…

- Ședința Consiliului Județean Prahova de ieri se anunța una liniștita avand și un proiect pentru care votul era doar o formalitate, dar, ședința a luat o intorsatura incredibila din punct de vedere politic. Unul dintre proiectele inscrise pe ordinea de zi a ședinței de ieri a Consiliului Județean Prahova,…

- Primarul Andrei Volosevici a sesizat poliția și ia in calcul un referendum pe tema ieșirii orașului din ADI Deșeuri Prahova N. Dumitrescu Situație critica, inainte de Paște, din cauza grevei angajaților operatorului de salubritate Rosal. Protestul declanșat luni – constand in intreruperea activitații…