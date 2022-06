Se înființează Agenția pentru Investiții în Sănătate Noua structura va fi subordonata Ministerului Sanatații și va reprezenta nucleul uneia dintre cele trei reforme in domeniul Sanatații cuprinse in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Guvernul va lua in discuție, in ședința de joi, proiectul Ordonanței de Urgența privind inființarea Agenției pentru investiții in sanatate (ANDIS), care va pregati, implementa și […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

