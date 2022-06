Stiri pe aceeasi tema

- Germania a declanșat joi „etapa de alarma” a planului sau de urgența pentru aprovizionarea cu gaze, ca raspuns la scaderea livrarilor rusești, dar nu a permis companiilor de utilitați sa transfere costurile crescande ale energiei catre consumatorii din cea mai mare economie europeana. Masura este cea…

- Franta importa din Rusia aproximativ 17% din gazele naturale de care are nevoie, prin gazoduct sau sub forma lichida, cu nave de transport de metan. Marea majoritate a gazelor naturale rusesti ajungeau in Franta prin gazoduct – prin acest singur punct de interconectare cu Germania. Fluxurile au fost…

- Presedintele german, Frank-Walter Steinmeier, l-a criticat pe fostul cancelar Gerhard Schroder pentru legaturile sale de afaceri cu Rusia, afirmand ca multe lucruri facute de acesta in mandatul de la conducerea executivului de la Berlin au fost eclipsate de comportamentul sau ulterior, relateaza duminica…

- Fostul cancelar german, Angela Merkel a aparat marti, 7 iunie, politica sa fata de Rusia, apreciind ca nu are de ce sa-si ceara scuze pentru faptul ca a mizat pe diplomatie si comert in incercarea de a evita un razboi in Ucraina, scrie Agerpres . Totodata, Angela Merkel a condamnat din nou cu fermitate…

- Nemtii au anunțat ca Germania este pregatita sa opreasca importurile de petrol rusesc, pregatind terenul pentru interzicerea completa a acestora de catre toate țarile Uniunii Europene. Vestea a venit pe fondul unui refuz anterior al Germaniei de a adopta un embargou total al petrolului din Rusia. Insa,…

- Anunțul vine chiar de la vicecancelarul german. Acesta spune ca a fost o greșeala ca țara sa nu a susținut Ucraina militar cu mult mai devreme.Intr-un interviu acordat radioului public german, Robert Habeck spune ca sprijinul ar fi trebuit sa inceapa cu ani in urma.„Cu siguranța ar fi trebuit sa sprijinim…

- Gazul rusesc este livrat in continuare in Europa, in ciuda termenului stabilit de președintele rus Vladimir Putin pentru rezilierea contractelor daca clienții occidentali nu incep sa plateasca in ruble. Este cea mai puternica amenințare a Moscovei dupa sancțiunile impuse in urma invadarii Ucrainei,…

- Franța și Germania se pregatesc de taierea livrarilor de gaz rusesc, dupa anunțul lui Vladimir Putin privind plata in ruble, a anunțat ministrul economiei francez, conform BBC . La randul sau, ministrul economiei german spune ca Germania nu se va lasa șantajata de Putin. Robert Habeck, ministrul economiei…