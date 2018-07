Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Dumitrașcu, președinte al Federației Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, susține ca fondurile dedicate victimelor infracțiunilor trebuie scoase de sub control politic pentru ca tocmai s-a demonstrat in justiție ca un politician, Liviu Dragnea, a deturnat banii copiilor…

- Presedintele USR, Dan Barna, spune ca prin modificarea articolului din Codul penal privind abuzul in serviciu presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost dezinciminat, iar Romania nu mai este un stat democratic, ci un "stat autoritar"

- Presedintele USR, Dan Barna, spune ca prin modificarea articolului din Codul penal privind abuzul în serviciu presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost dezinciminat, iar România nu mai este un stat democratic, ci un "stat autoritar".

- Liderul USR, Dan Barna, a afirmat, astazi, la Timișoara, ca declarația de ieri a lui Liviu Dragnea este de un “cinism fara precedent” și l-a comparat pe președintele PSD cu Nicolae Ceaușescu. “Ceea ce se intampla acum in Romania este comparabil fara indoiala cu ceea ce s-a intamplat in 1989 și intr-o…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSNAP) a demontat afirmațiile facute de Liviu Dragnea dupa condamnarea sa. Liderul PSD a declarat vineri ca „mii de romani care stau in puscarie pe un articol neconstitutional” și le-a cerut iertare.

- Cel mai puternic om al stangii aflate la putere in Romania, Liviu Dragnea, a fost condamnat joi la trei ani si jumatate de inchisoare - cu executare -, in prima instanta, intr-un caz de angajari fictive, scriu principalele agentii de presa si posturi internationale, preluate in toata lumea.

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, sustine intr-un interviu pentru agentia The Associated Press ca dupa o perioada in care oficialii guvernamentali scapau nepedepsiti pentru fapte de coruptie, procurorii anticoruptie din Romania au trecut intr-o alta extrema si acum ii vizeaza toti politicieni.

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat, in presa straina, ca lupta anticorupție din Romania a mers prea departe, pana la a face represiuni asupra unor demnitari. „Cel mai puternic politician al Romaniei”, așa cum este catalogat Liviu Dragnea, a declarat, citat de presa straina,…