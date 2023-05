Stiri pe aceeasi tema

- Rapid este de neinvins pe teren propriu și continua sa spere la un loc care o poate duce in cupele europene dupa ce a rapus campioana și vicecampioana din sezonul trecut, in ultimele doua etape.

- FCSB a invins in deplasarea de la Universitatea Craiova, scor 2-1, intr-o partida pe care oltenii au dominat-o, iar in final puteau obține macar un rezultat de egalitate, in etapa a șasea din play-off-ul SuperLigii.

- Manchester City – Arsenal 4-1! „Cetațenii” lui Pep Guardiola, victorie importanta in lupta la titlu. Inter a trecut de Juventus și s-a calificat in finala Cupei Italiei. Manchester City s-a dovedit a fi prea puternica pentru Arsenal. „Tunarii” aveau nevoie de victorie pe Etihad pentru a ramane la mana…

- In urma rezultatelor din ultimele etape, Arieșul Mihai Viteazu și-a asigurat in mare masura prezența la barajul de promovare in liga a treia, ce se va disputa in luna iunie. Formația antrenata de Valentin Șandru are un avans de cinci puncte fața de Vulturul Mintiu Gherlii, cu trei etape inainte de finalul…

- Florin Raducioiu (53 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a analizat lupta la titlu din Superliga. Fostul internațional a precizat ca Farul este principala favorita la caștigarea campionatului și ca numai CFR Cluj ii poate pune piedici in lupta pentru titlu, dar și ca FCSB nu merita sa iși…

- FCSB a invins-o pe Sepsi, scor 1-0, și a incheiat sezonul regular pe locul 3. Prima etapa a play-off-ului a capatat contur și va incepe cu doua derby-uri. Play-off-ul SupeLigii incepe week-end-ul viitor, 18-19 martie. Prima etapa incepe cu doua derby-uri de senzație: CFR Cluj - Rapid și FCSB - Craiova.…

- Meci aproape decisiv pentru lupta la titlu in campionatul din Hexagon. Duminica, pe Stade Velodrome, Olympique Marseille, ocupanta locului 2, primește vizita liderului la zi din Ligue 1, Paris Saint-Germain! Mergi pe mana echipei lui Igor Tudor? Crezi ca totuși parizienii vor deschide scorul prin Messi?…

- Roș-albaștrii primesc vizita “Leilor” din Banie in acest final de saptamana, intr-un moment in care lupta la titlu poate lua orice turnura. Ne-am antrenat intens pe Betano pentru Derby-ul echipelor pe care le susținem și am pregatit pentru fanii ambelor formații modalitați inedite a se bucura la Cote…