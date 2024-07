Se încinge Grecia! Se incinge Grecia! Temperaturile din spațiul elen sunt din ce in ce mai mari. Creșterea majora a temperaturii se va resimți de maine, cand vor fi 37°C, și pana sambata, 13 iulie, cand vor atinge 39°C. Soarele va fi acoperit de nori locali doar in zonele interioare muntoase și semimontane in timpul pranzului și dupa-amiezii. Concentrațiile de praf din atmosfera vor fi ușor crescute, in principal in sud și est. Vremea pe zone MACEDONIA, TRACIA Vremea: In general buna, cu puțini nori temporari in zonele muntoase ale Macedoniei in timpul pranzului și dupa-amiezii. Temperatura: de la 19 la 37°C.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Bucuresti, vremea va fi caniculara, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatura-umezeala va depași ușor pragul critic de 80 de unitați. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 37 de grade.La munte, vremea se…

- Nu e chiar cea mai buna vreme in Grecia zilele acestea. Obișnuiți cu verile elene insorite, turiștii vor experimenta zilele acestea o altfel de vreme. Vor fi averse și furtuni puternice la nivel local, spun meteorologii greci. Astazi, fenomenele vor incepe din nordul Greciei, iar maine, miercuri, se…

- Vremea de astazi in Grecia nu e doar cu soare. In multe zone, furtunile iși fac apariția indepartand turiștii de plaja. In Macedonia, spre exemplu, vremea va fi instabila incepand cu orele amiezii atunci cand se vor dezvolta nori și vor fi ploi sau averse locale și furtuni sporadice, puternice pe alocuri.…

- Romania a intrat in saptamana africana. Vremea va fi caniculara, iar disconfortul termic va fi in crestere. Temperaturile vor deveni de nesuportat, in cea mai mare parte din tara.Potrivit prognozei intocmite de Administratia Nationala de Meteorologie pentru perioada 17 iunie ndash; 1 iulie, valorile…

- In Bucuresti, vremea va fi calduroasa, iar in a doua parte a zilei, creste probabilitatea pentru averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Temperatura maxima va fi de 34...35 de grade.La munte, vremea va fi mult mai calda decat in mod normal la aceasta data, dar si…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, astazi și zilele urmatoare, vom avea parte de furtuni, vijelii și ploi in aproape toata țara. „Vremea va fi instabila in cea mai mare parte a tarii. Cerul va avea innorari temporar accentuate si se vor semnala averse si…

- Astazi, vremea se va incalzi , mai semnificativ in regiunile sudice, astfel incat valorile termice se vor situa peste mediile specifice datei in cea mai mare parte a tarii. Seara, in vestul si sud-vestul teritoriului, se vor semnala averse si descarcari electrice local in Banat si Oltenia.Cantitatile…

- Vantul va avea intensificari in sudul Banatului, unde vor fi rafale de 55...65 km/h si temporar de peste 70 km/h. Temperaturile maxime se vor incadra intre 16 grade pe litoral si 26 de grade in Dealurile de Vest.In Bucuresti, regimul termic va fi caracterizat de valori normale pentru debutul lunii mai.…