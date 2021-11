Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lasat 90.000 de soldati in apropierea granitei ucrainene, dupa exercitii militare recente, a afirmat miercuri Ministerul Apararii de la Kiev, transmite Reuters. Fortele armate ruse au organizat recent o serie de exercitii de amploare, inclusiv cu trupe aeropurtate, a anuntat ministerul…

- Ministerul Apararii ucrainean a dezmintit luni recentele relatari ale publicatiei americane Washington Post conform carora armata rusa comaseaza din nou trupe in apropierea frontierei cu Ucraina, acest minister mentionand ca nu a observat in ultima vreme o sporire a trupelor sau a echipamentelor…

- Armata poloneza trimite militari si vehicule catre frontiera de est, ca reactie fata de exercitiile militare Zapad-2021 de saptamana aceasta ale Rusiei si Belarusului, relateaza Euronews, potrivit news.ro. Aceste manevre au loc in contextul unor tensiuni intre Moscova si statele membre NATO,…

- Circa 500 de soldati din trupele de infanterie motorizata ale Rusiei participa la exercitii militare in zona muntoasa din Tadjikistan, in contextul instabilitatii din tara vecina Afganistan, a anuntat luni Ministerul Apararii al Federatiei Ruse, informeaza Reuters. Toti soldatii implicati in aceste…

- Armata chineza a initiat, marti, exercitii aeriene si maritime in apropierea Taiwanului, in contextul in care Administratia de la Taipei a anuntat intentia de a participa la summitul pe tema democratiei...