Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea - Sindicatul Liber din Metrou (USLM) organizeaza joi o conferinta de presa cu tema "Romania incotro?". In data de 26 martie, circulatia trenurilor de metrou a fost blocata de un protest spontan al unor reprezentanti ai sindicatului USLM in statia Piata Unirii, acestia coborand…

- Intrebat daca Ion Radoi se afla in concediu in timpul protestului spontan de la metrou, Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a explicat ca acesta este suspendat din pozitia pe care o are la Metrorex. ”E suspendat din pozitia de la Metrorex. Jobul full time este cel de lider sindical. Eventual,…

- “Domnule Catu, ca prim ministru ai obligatia sa asiguri buna functionare a metroului, si tu, si Drula. Prin legea bugetului impuneti un buget la Metrorex care va conduce la accidente si incidente grave. Sunteti asa de cinici. caci doriti sa faceti asta prind semnatura celor impusi in C A. Domnule Premier,…

- “Domnule Catu, ca prim ministru ai obligatia sa asiguri buna functionare a metroului, si tu, si Drula. Prin legea bugetului impuneti un buget la Metrorex care va conduce la accidente si incidente grave. Sunteti asa de cinici. caci doriti sa faceti asta prind semnatura celor impusi in C A. Domnule Premier,…

- Cu referire la greva de la metrou de astazi, 26 martie, Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM) susține, intr-un comunicat de presa, ca „in cazul opririi voluntare a lucrului de catre salariați”, ”nu trebuie asigurata o treime din activitate”. USLM a transmis ca „a facut 21 de adrese catre Ministerul…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a calificat vineri organizatia sindicala de la Metrorex drept o mafie si i-a transmis liderului Unitatea - Sindicatul Liber din Metrou, Ion Radoi, ca s-a terminat cu "actiunile de santaj". "As vrea sa incep in primul rand prin…

- „Statul roman nu va ceda la presiunea șantajului unor grupari mafiote. Sunt de azi-dimineața la Ministerul Transporturilor alaturi de Catalin Drula și am stat permanent in legatura cu prefectul capitalei și toate autoritațile care au atribuții in rezolvarea crizei de la metroul din București.Va pot…

- „Metrorex, din pacate, este intr-o situatie financiara si structurala, de cheltuieli, foarte dificila. Subventia pentru aceasta companie, cred ca acum cinci -sase ani era, din bugetul de stat, undeva la 250 de milioane de lei. Anul trecut s-au platit 687 de milioane de lei. Ca sa faceti o comparatie…