Stiri pe aceeasi tema

- Atenție, șoferi! Se inchide trafic rutier pe strada Crișan din Timișoara. Pentru executarea lucrarilor de așternere a covorului asfaltic, municipalitatea anunța ca se va inchide circulația pe tronsonul cuprins intre str. Munteniei și bv. Cetații, in perioada 14-15 aprilie, in intervalul orar 8-18. In…

- Șoferii sunt rugați sa evite in perioada 14-15 aprilie strada Crișan. Se asfalteaza tronsonul cuprins intre str. Munteniei și bd. Cetații. Reprezentanții primariei ofera o ruta ocolitoare.

- Odata cu venirea primaverii, sunt reluate lucrarile de reabilitare a drumurilor in mai multe zone din oraș. Urmeaza sa fie finalizate lucrarile de reabilitare pe strada Sporturilor. Aici mai sunt necesare cateva avize, montarea indicatoarelor de circulație și vopsirea marcajelor rutiere. Pe strada Puskas…

- Incepand cu data de 13 martie 2021, ora 07:00, pana pe 14 martie 2021, ora 19:00 și din data de 20.03.2021, ora 07:00, pana pe data de 21.03.2021, ora 19:00, va fi suspendat total traficul rutier pe strada Ion Creanga, pe tronsonul cuprins intre str. V. Belinski și str. E. Coca. Anunțul a fost facut…

- Reprezentanții Companiei Apa anunța ca in perioada 22 februarie – 31 mai vor fi executate lucrari la rețeaua de canalizare pe strada Izvorului din cartierul Stupini, aferente unui contract finanțat din fonduri europene. Lungimea totala a noii rețele de canalizare va fi de 1,45 km. Lucrarile vor fi…

- Incepand de luni, 22 februarie, strada Zefirului devine artera cu sens unic dinspre strada Brizei spre strada Viorelelor. Echipele SC Confort Urban SRL vor monta indicatoarele rutiere care vor reglementa circulația. Masura a fost luata in cadrul Comisiei de Circulație, in urma solicitarilor primite…

- Aleșii Cugirului au aprobat in ședința ordinara, restricționarea accesului autovehiculelor cu masa total maxim autorizata de 7,5 tone pe tronsonul strazii Ion Creanga cuprins intre intersecțiile cu strada Nicolae Balcescu, respectiv cu strada 21 Decembrie 1989 și montarea indicatorului corespunzator.…

- In perioada 14 ianuarie – 12 martie 2021 va fi suspendat traficul rutier pe strada Mitropolit Dosoftei, in perimetrul strazilor Sfatul Țarii și Tricolorului, in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a colectorului menajer, informeaza Primaria Chișinau. Serviciile municipale de profil solicita…