Stiri pe aceeasi tema

- Se inchide traficul rutier duminica, 13 februarie, pe bulevardul Cetații, in zona intersecției cu strada Matei Basarab. Comisia de Circulație a municipiului Timișoara a aprobat inchiderea traficului rutier duminica, 13 februarie, intre orele 9 – 19, pe bulevardul Cetații, in zona intersecției cu strada…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) se reunește miercuri pentru prelungirea starii de alerta in Romania. Printre masurile sigure ce vor fi decise este purtarea obligatorie a maștilor sanitare sau FFP2 in toate spațiile publice, inclusiv in aer liber, ca și unele restricții in transportul…

- Joi, 16 decembrie, intre orele 8-17, la intersecția strazii Amforei cu bulevardul Cetații se va executa cuplarea unei conducte. Lucrarile fac parte din proiectul de modernizare a bulevardului Cetații, iar pe durata lor se va intrerupe furnizarea apei pe strazile Amforei, Labirint și bulevardul Cetații…

- Traficul rutier este blocat la ieșirea din Timișoara, in urma unui grav accident rutier. Un barbat de 50 de ani a murit, alți doi oameni sunt raniți. Din primele informații, șoferul care a decedat a intrat cu mașina pe contrasens si a lovit un alt autoturism, aproape de intrarea in Timisoara, venind…

- Apariția a peste o mie de accidente in trei ani, pana in 2019, este unul dintre motivele pentru care a fost micșorata viteza maxima de deplasare in Timișoara, spune viceprimarul Ruben Lațcau, dupa ce au aparut numeroase reacții adverse legate de decizia luata de Comisia de Circulație a primariei timișorene.…

- Tramvaiul Bozankaya, adus din Turcia, poate sa intre in functiune, toate etapele de omologare fiind parcurse. Un ultima document necesar a fost adus la Timisaora de catre minsitrul Sorin Grindeanu, acesat fiind inmanat lui Culita Chis. Ministrul Sorin Grindeanu a adus la Timisoara certificatul de omologare…

- Atenție la circulație, la intrare in Valea Voievozilor! Traficul se desfașoara cu dificultate, echipe ale Electrica lucrand la inlocuirea unui Post-ul VALEA VOIEVOZILOR: Se inlocuiește un stalp din rețea electrica, avariat in urma unui eveniment rutier apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vești proaste pentru șoferi! Se inchide traficul rutier pe strada Mareșal Constantin Prezan din Timișoara. Primaria anunța inchiderea circulației rutiere pe strada Prezan, pe tronsonul cuprins intre strazile Aida și Victor Gaga, in perioada 15-22 noiembrie. Masura este necesara pentru efectuarea lucrarilor…