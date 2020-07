Se închide, temporar, drumul spre Parța Montarea unui podeț transversal va duce la inchiderea drumului spre Parța, astazi, 30 iulie. Va sta inchis cateva ore, timp necesar pentru montarea unui podeț transversal. Astazi, intre orele 09.00 si 14.00, circulația pe drumul județean 593B, va fi oprita in zona intersecției cu DJ 593, iar accesul in Parța se va putea face din ... The post Se inchide, temporar, drumul spre Parța appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

