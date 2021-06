Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere lucrarile de asfaltare ce se vor executa pe str. Budai Deleanu, Primaria Timișoara a hotarat: Inchiderea circulației pe str. Budai Deleanu, pe tronsonul cuprins intre str. Transilvania și sensul giratoriu de la bv Iuliu Maniu. Masura se va institui incepand cu data de 24.06.2021 (ora…

- Primaria municipiului Chișinau reamintește ca sambata și duminica: 19.06.2021 -20.06.2021 va fi suspendat total traficul rutier pe strada Ion Creanga, tronsonul cuprins intre str. Alba Iulia și bd. Ștefan cel Mare și Sfant. Masura a fost luata in legatura cu executarea lucrarilor de pozare a rețelelor…

- Primaria municipiului Chișinau reamintește ca simbata și duminica:12.06.2021 -13.06.2021 va fi oprit total traficul rutier pe strada Ion Creanga, tronsonul cuprins intre str. Alba Iulia și bd. Ștefan Cel Mare și Sfint. Masura a fost luata in legatura cu executarea lucrarilor de pozare a rețelelor inginerești,…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca a anunțat ca stadiul lucrarilor de modernizare la strada Cardinal Iuliu Hossu necesita restricții de circulație noi. Astfel, începând de luni, 7 iunie, și pâna miercuri, 9 iunie,…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in zilele de sambata și duminica, pana la sfarșitul lunii curente (15-16 mai, 22-23 mai și 29-30 mai, inclusiv), se suspenda total traficul rutier pe str. Ion Creanga, tronsonul cuprins intre strazile Calea Ieșilor și str. Alba-Iulia, in ambele direcții. Masura…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 01.05.2021-31.05.2021, va fi suspendat traficul rutier pe strada Ion Creanga, pe tronsonul cuprins intre str. Alba-Iulia și str. Eugen Coca, cu excepția transportului public direcția spre strada Alba-Iulia. Masura a fost luata in legatura cu executarea…

- Primaria municipiului Chișinau reamintește ca in acest weekend va fi suspendat total traficul rutier pe strada Ion Creanga, pe tronsonul cuprins intre str. Alba-Iulia și str. Eugen Coca. Masura a fost luata in legatura cu executarea lucrarilor de pozare a rețelelor inginerești, in cadrul proiectului…

- Primaria Timișoara anunța ca se va inchide traficul rutier pe strada Crișan. Este vorba despre tronsonul cuprins intre str. Munteniei și bd. Cetații in 14 și 15 aprilie, in intervalul orar 8 – 18. Restricția de circulație este necesara pentru executarea lucrarilor de așternere a covorului asfaltic.…