Se închide România? Nelu Tătaru explică cine decide: Adaptăm restricțiile Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, la Cluj, ca nu se impun masuri suplimentare deocamdata in ceea ce priveste incidenta COVID-19 si ca fiecare comitet judetean pentru situatii de urgenta ia masurile necesare in functie de incidenta imbolnavirilor la nivel local. "Nu se impune acest lucru. Dupa cum stiti, probabil, noi adaptam restrictiile si masurile la nivel local. Fiecare comitet judetean pentru situatii de urgenta se adapteaza dupa indicele pe care il primeste de la DSP, la 24 de ore, iar evaluarea masurilor, dupa 48 de ore, sunt cele care sunt puse in practica", a spus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Nu se impune acest lucru. Dupa cum stiti, probabil, noi adaptam restrictiile si masurile la nivel local. Fiecare comitet judetean pentru situatii de urgenta se adapteaza dupa indicele pe care il primeste de la DSP, la 24 de ore, iar evaluarea masurilor, dupa 48 de ore, sunt cele care sunt puse in…

- Asimptomaticii care nu au comorbiditati vor fi evaluati la domiciliu si programati pentru investigatii medicale, a anuntat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. O decizie in acest sens va fi luata saptamana aceasta. Nelu Tataru a precizat ca astfel sistemul sanitar va fi eliberat de povara persoanelor asimptomatice,…

- În ultima perioada, numarul de cazuri de coronavirus a explodat atât în țara, cât și în Cluj. În ultimele 24 de ore, au fost confirmate 198 de cazuri covid-19 în județul Cluj. În acest moment sunt internați 387 de pacienți, dintre care 353 din…

- Patronat: 100.000 de angajati din HoReCa vor fi concediati pana la finele anului, iar pierderile vor fi de 3 mld. euro. Multe restaurante nu se vor mai deschide niciodata Circa 100.000 de angajati din sectorul HoReCa vor fi concediati pana la finele anului, iar industria va suferi pierderi de trei miliarde…

- Ministrul Sanatații susține ca pe perioada verii pacienții cu boli cronice nu și-au consultat medicii de familie și au devenit astfel mai vulnerabili in fața infecției cu coronavirus pentru ca au permis sa avanseze o boala preexistenta. Declarația lui Tataru vine in contextul in care pe perioada epidemiei,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, luni, la TVR 1, ca urmeaza ”o luna grea” in lupta cu pandemia de COVID-19, din cauza campaniei electorale si a deschiderii anului scolar, porivit Agerpres. Nelu Tataru a precizat ca, daca vor fi respectate regulile si precautiile, de la jumatatea lunii octombrie…

- Ministerul Sanatații a decis sa instaleze o conducere militara la Direcția de Sanatate Publica București, potrivit unor surse citate de Romania TV Potrivit sursei citate, generalul Ionel Oprea, cel care a coordonat și Spitalul Județean Suceava, va fi instalat la coordonarea DSP București.…

- LEGEA CARANTINEI transforma pacientii si medicii de familie in victime ale lipsei de coerenta legislativa Dupa mai mult de patru luni de pandemie COVID-19 in Romania, dupa doua luni de stare de urgenta si doua luni de stare de alerta, ne aflam intr-o situatie alarmanta, inacceptabila in ceea ce priveste…