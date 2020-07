Stiri pe aceeasi tema

- Primaria inchide, sambata si duminica, circulatia pe una dintre strazile centrale ale Timisoarei. Va fi afectat traficul rutier, dar si traseul mijloacelor de transport in comun. Lucrarile sunt prea complexe si nu se putea lucra sub trafic, spun cei de la Comisia de Transport a municipalitatii. Avand…

- Circulația pe strada Mareșan Prezan din Timișoara se inchide, incepand de astazi, intre Calea Martirilor și bulevardul Sudului. Troleibuzul 15 va avea un traseu nou. Fosta strada Lidia intra in șantier. Lucrarile sunt estimate sa dureze mai bine de un an și vizeaza extinderea la patru benzi de circulație…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara informeaza participantii la trafic ca, incepand de astazi, 1 iulie, vor fi instituite restricții de circulație pe autostrada A1 Timișoara – Lugoj, Lotul 2, km 468+602 – km 494+222, pentru execuția lucrarilor de reparații și intreținere a parții carosabile.…

- Circulația rutiera se desfașoara cu restricții, joi, pe mai multe tronsoane ale Drumului Național 7 – Valea Oltului, din cauza unor lucrari care se fac la carosabil, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, din cauza lucrarilor efectuate…

- Strada Gorunului este parțial impracticabila din noiembrie 2017. Drumul de 2,3 milioane de lei s-a surpat, pe o banda de mers. Municipalitatea anunța ca marți strada se va inchide circulației, pentru lucrari de reparații. CAT va dura intervenția: In noaptea de 21 spre 22 noiembrie 2017, o porțiune dintr-un…

- Pe aceasta strada se vor executa lucrari de decopertare pentru înlocuire rețea de apa, modernizare rețele electrice si refacere integrala structura rutiera. Lucrarile se deruleaza în cadrul proiectului ,,Creșterea și îmbunatațirea spațiului pietonal în zona urbana:…

- Sunt restricții de circulație pe Autostrada Soarelui Sunt restricții de circulație pe Autostrada Soarelui, iar șoferii sunt sfatuiți sa aleaga rute ocolitoare. Pe alte drumuri din țara se circula în bune condiții la aceasta ora, dar în aceasta dimineața a avut loc și un incident…

- Circulatia rutiera de pe drumul national 58B, in dreptul localitatii Birda din Timis, va fi afectata, in perioada urmatoare, de efectuarea unor lucrari la trecerea cu calea ferata din zona. Interventia are loc in cadrul proiectului Companiei Nationale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR)…